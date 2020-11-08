YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. "Bir kira bir yuva" kampanyasına destek miktarı 28 milyonu geçti

"Bir kira bir yuva" kampanyasına destek miktarı 28 milyonu geçti

İZMİR HABERLERİ  | 08.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

İzmirli depremzedeler için kapsamı genişletilen "Biz Varız" dayanışması sürerken, Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırılmak için yapılan yemek, gıda ve hijyen paketi alışverişinin tutarı 22 milyonu geçti.

İzmirli depremzedeler için kapsamı genişletilen "Biz Varız" dayanışması sürerken, Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırılmak için yapılan yemek, gıda ve hijyen paketi alışverişinin tutarı 22 milyonu geçti. “Bir kira bir yuva” kampanyasında ise destek miktarı 28 milyon 14 bin TL’ye ulaştı.
İzmir’i vuran depremin ardından depremden etkilenen İzmirliler ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren kampanyalar sürüyor. Pandemi sürecinde başlayan; ancak depremzedeler için kapsamı genişletilen Biz Varız dayanışması için 22 milyon 14 bin TL’lik alışveriş yapıldı. Depremzedelere bir çatı sağlamak için başlatılan “Bir kira bir yuva” kampanyasında ise toplam destek 28 milyonu geçti.
Kampanyada 2 Kasım’dan bu 130 bin 224 hijyen paketi, 107 bin 723 gıda paketi, 130 bin 224 hijyen paketi ve 7 bin 500 uyku tulumu Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alındı. Kampanya kapsamında destekçilerin aldığı paketler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından depremzedelere ulaştırılıyor. Öte yandan kampanyanın daha fazla destekçiye ulaşması için ise Halkın Bakkalı web sitesinin İngilizce sayfası da hizmete açıldı.

Yeni yuva için toplam destek 28 milyon
Depremde evi zarar görenlere yuva sağlamak için oluşturulan “Bir kira bir yuva” kampanyasında ise destek tutarı 28 milyon 14 bine ulaştı. Web sitesi üzerinden yapılan ev ihtiyacı başvurusu 2 bin 306 olarak kaydedilirken, destekçi sayısı dünyanın her yerinden 3 bin 91’i buldu. Kampanya kapsamında, ev sahiplerinin depremzedelere kapılarını açmak üzere bildirdikleri daire sayısı ise 163’ü buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İzmir Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Yuva yıkan kadına tazminat cezası
Yuva yıkan kadına tazminat cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.