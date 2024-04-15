YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bir kıvılcım binayı ateşe verdi

Bir kıvılcım binayı ateşe verdi

İHA İHA
15.04.2024 13:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da şeker üretimi yapan bir özel fabrikada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bir kıvılcım binayı ateşe verdi

Erzurum’un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi’nde bulunan ve özel bir şirkete ait olan şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Şehir merkezinde de dumanları görünen yangına önce fabrikanın imkanları ile müdahale edildi. Ancak alevler artınca Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Şeker pancarı alım kampanyası zamanlarında çalışanların barınması için kullanılan tek katlı binada tadilat çalışmaları esnasında yangının çıktığı öğrenildi.

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, kaynak kıvılcımından çıktığı tahmin edilen yangında yaralı olmadığını ve binanın çatı kısmının tamamen kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat devam eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda tamamen söndürüldü. Çalışmalar esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık personeli ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yangının çıktığı binaya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram tatilinde Şanlıurfa 500 bin ziyaretçi ağırladıBayram tatilinde Şanlıurfa 500 bin ziyaretçi ağırladı
Tır ile otomobil çarpıştıTır ile otomobil çarpıştı
Fethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldıFethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:29
Öğle
12:20
İkindi
16:02
Akşam
19:01
Yatsı
20:25
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.