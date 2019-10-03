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Bir kızın parmağını koparmıştı! Vatandaşlara kritik uyarı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 03.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

İklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen balon balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.

Bir kızın parmağını koparmıştı! Vatandaşlara kritik uyarı

Son yıllarda hızla artan iklim değişliği ve hava sıcaklığındaki artış tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Açık denizlerde görülen tehlikeli tür balon balığı Türkiye'nin Akdeniz kıyısında 8 yaşında küçük bir kızın denizde parmağını ısırarak koparmıştı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi sahibi Kenan Balcı, Balon balığı hakkında bilgi verdi.

"OKYANUSLARDAN ÇIKIP AKDENİZ ÜZERİNDEN ÜLKEMİZE ULAŞIYOR"

Balcı, “Denize çıkıp da balık tutmaya çalışan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasın. Mesela bir kız çocuğunun parmağını ısırmış başka insana yine zarar vermiş. İklim değişikliği sebebiyle okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz. Çünkü dikenleri çok sert ve zehirli. Balıkçılarımız bunu tanıdığı için bildiği için elleriyle dokunmuyorlar. Oltalarını keserek balığı denize salıyorlar. Bugün zararı az gözüküyor ama yarın çoğalacaktır. Ağlara çok kolay geldiği için ağları da işlevsiz hale getirecektir. Şu anda aklıma önlem gelmiyor ama inşallah havalar soğur bu balıkta ülkesine geri döner” dedi.

"HAYVANLARI BİLE ZEHİRLİYOR"

Balon balığı türlerinden uzak kalınması gerektiğine dikkat çeken Balcı, “Getirip kediye köpeğe vereyim bile demesinler. Çünkü bu balık türleri hayvanları bile zehirler. Onun için hiç elimizi sürmeden direkt denize bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
balon balığı Karadeniz

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