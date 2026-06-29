Bir kötü haber daha! Fenerbahçe'nin yeni transferi antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampta moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin golcüsü Vedat Muriqi, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, pazartesi günü gerçekleştirilen idmanda adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriqi, yaşadığı rahatsızlığın ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı. Deneyimli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

TALISCA'NIN ARDINDAN BİR SAKATLIK DAHA

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca da pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanmış ve tedavi sürecine alınmıştı. Teknik heyet, iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.