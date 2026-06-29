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Bir kötü haber daha! Fenerbahçe'nin yeni transferi antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında Vedat Muriqi şoku yaşandı. Deneyimli golcü, antrenman sırasında adalesinde hissettiği ağrı sonrası sedyeyle sahayı terk etti. Muriqi'nin sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Talisca da bir gün önce sakatlanmıştı.

Bir kötü haber daha! Fenerbahçe'nin yeni transferi antrenmanda sakatlandı
Cevdet Berker İşleyen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampta moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin golcüsü Vedat Muriqi, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Bir kötü haber daha! Fenerbahçe nin yeni transferi antrenmanda sakatlandı 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, pazartesi günü gerçekleştirilen idmanda adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriqi, yaşadığı rahatsızlığın ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı. Deneyimli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

TALISCA'NIN ARDINDAN BİR SAKATLIK DAHA

Bir kötü haber daha! Fenerbahçe nin yeni transferi antrenmanda sakatlandı 2

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca da pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanmış ve tedavi sürecine alınmıştı. Teknik heyet, iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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Süper Lig Vedat Muriqi Sakatlık son dakika fenerbahçe talisca
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