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Fatih Tekke'den Mohamed Salah kararı! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor’un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah için heyecanlandıran gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun ilk maçının geniş kadrosu belli olurken, Mısırlı yıldız da listede yer aldı.

Fatih Tekke'den Mohamed Salah kararı! Kasımpaşa maçında...
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonunu Kasımpaşa depaslamanında oynayacağı karşılaşmayla açacak.

Bordo-mavililerin dünyada ses getiren transferi Mohamed Salah'ın bu maçın kadrosunda olup olmayacağı merak konusuydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kararını verdi.

GENİŞ KADRODA YER ALDI

Fatih Tekke den Mohamed Salah kararı! Kasımpaşa maçında... 1

Mohamed Salah, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın kadrosunda yer aldı. Karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:

Fatih Tekke den Mohamed Salah kararı! Kasımpaşa maçında... 2

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor Fatih Tekke son dakika salah
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