Fatih Tekke'den Mohamed Salah kararı! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonunu Kasımpaşa depaslamanında oynayacağı karşılaşmayla açacak.
Bordo-mavililerin dünyada ses getiren transferi Mohamed Salah'ın bu maçın kadrosunda olup olmayacağı merak konusuydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kararını verdi.
Mohamed Salah, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın kadrosunda yer aldı. Karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:
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