Galatasaray'da ayrılık resmileşti! TFF'ye bildirim yapıldı

Galatasaray, kadrosunda düşünmediği Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonu Gaziantep FK'de geçireceğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 26 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar Gaziantep temsilcisinin formasını kiralık olarak giyecek.

Milli futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi ise 2026-27 sezonunun sonunda sona erecek.

GEÇEN SEZON RİZESPOR'DAYDI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamladı. Karadeniz ekibinde 26 maçta süre alan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı.

BONSERVİSİ 2023'TE ALINDI

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu daha önce 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında kiralık olarak kadrosunda bulundurmuştu. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun bonservisini 2023 yazında Brentford'dan aldı.

GAZİANTEP FK İLE YENİDEN...

Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nun 2024-25 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği ekip olmuştu. Galatasaray ile yeni bir kiralama anlaşmasına giden oyuncu, böylece kariyerinde bir kez daha Gaziantep temsilcisinin yolunu tuttu.