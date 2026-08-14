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Galatasaray'da ayrılık resmileşti! TFF'ye bildirim yapıldı

Galatasaray'da kadro planlamasında yer almayan Halil Dervişoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'da ayrılık resmileşti! TFF'ye bildirim yapıldı
Cevdet Berker İşleyen
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, kadrosunda düşünmediği Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonu Gaziantep FK'de geçireceğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 26 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar Gaziantep temsilcisinin formasını kiralık olarak giyecek.

Milli futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi ise 2026-27 sezonunun sonunda sona erecek.

GEÇEN SEZON RİZESPOR'DAYDI

Galatasaray da ayrılık resmileşti! TFF ye bildirim yapıldı 1

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamladı. Karadeniz ekibinde 26 maçta süre alan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı.

BONSERVİSİ 2023'TE ALINDI

Galatasaray da ayrılık resmileşti! TFF ye bildirim yapıldı 2

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu daha önce 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında kiralık olarak kadrosunda bulundurmuştu. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun bonservisini 2023 yazında Brentford'dan aldı.

GAZİANTEP FK İLE YENİDEN...

Galatasaray da ayrılık resmileşti! TFF ye bildirim yapıldı 3

Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nun 2024-25 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği ekip olmuştu. Galatasaray ile yeni bir kiralama anlaşmasına giden oyuncu, böylece kariyerinde bir kez daha Gaziantep temsilcisinin yolunu tuttu.

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