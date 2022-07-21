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Bir Küçük Gün Işığı dizisinden ilk kareler geldi! Çekimler İtalya'da devam ediyor

21.07.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bologna şehrinde başlayan ve Venedik'te devam eden Bir Küçük Gün Işığı dizisinin çekimlerden ilk kareler geldi. Başrol oyuncuları Seray Kaya ve Berk Oktay İtalya sokaklarında poz verdi.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinden ilk kareler geldi! Çekimler İtalya'da devam ediyor

NGM 'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı sezonun iddialı dizilerinden olan yapım önceki gün İtalya'da sete çıktı.

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin ilk karesi başrol oyuncusu Seray Kaya'dan geldi. Set öncesi fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan güzel oyuncuya dakikalar içinde binlerce yorum geldi.

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Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi oyuncuları İtalya'da yapılacak çekimlerin ardından Türkiye'ye gelerek çekimlere devam edecek.

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İTALYA SOKAKLARINI GEZİYOR

Her projesinde oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Kaya, set aralarında İtalya sokaklarını gezmeyi de ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Seray Kaya
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