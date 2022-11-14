Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu'nun kızı ortaya çıktı! Benzerliğini görenler şaşkına döndü

Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dram dizisinde Mukaddes Yenge rolüyle hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu'nun eski eşinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı bulunuyor. Kızıyla nadiren paylaşımlarda bulunan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz aylarda eski eşi tarafından aldatıldığını söylemişti. Peki, Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu kimdir?

REFİA DERMANCIOĞLU ANNESİNİN KOPYASI ÇIKTI

52 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun Refia Dermancıoğlu adında bir kızı bulunuyor.

Eski eşi ve kızının yer aldığı video ile 19 yaşına giren kızının doğum gününü kutlayan Dermancıoğlu, paylaşımında "Refoşum 19 yaşında oldu artık bebekliğini paylaşabilirim" şeklinde yazdı.

Esra Dermancıoğlu ve kızı Refia Dermancıoğlu'nu yan yana görenler benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncu olan Esra Dermancıoğlu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.



