Bir maça opsiyon devreye giriyor! İşte Galatasaray'da ilk imza

Galatasaray’da 26. şampiyonluk hedefi doğrultusunda geri sayım sürerken, sarı kırmızılı ekip bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasına odaklanmış durumda. İç transferde öncelikli gündem maddelerinden biri ise Mario Lemina oldu.
32 yaşındaki Gabonlu orta saha, ligde kalan haftalarda bir kez daha ilk 11’de sahaya çıkması halinde sözleşmesindeki artı bir yıllık opsiyonu devreye sokacak. Bu durum, Lemina’nın geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir detay olarak öne çıkıyor.
Halihazırda yıllık 2.5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun, yeni sözleşme sürecinde ücretine zam talep ettiği ifade ediliyor. Yönetimin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu.
Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 39 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli orta saha bu süreçte 2 gol atarken 2 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.
