İngiltere'deki hapishanede bulunan bir mahkum cezaevindeki yemeklerden memnun olmadığı için farklı bir yol izlemeye karar vermiş. 'Köpek mamasından daha kötü' olduklarını iddia ettiği yemekleri tek tek fotoğraflayıp bir gazeteye gönderiyor. Bunları yemek yerine açlıktan ölmeyi tercih ettiği yemekler ise şöyle:

İşte bir mahkumun akşam yemekleri...

1. Sanırım bu bir köfte ve patates...

2. Tavuklar biraz çiğ görünüyor...

3. İştah açıcı bir durum yok!

4. Özensiz bir sunum

5. Karmaşık bir tabak





