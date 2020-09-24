YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bir metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiriyle geçen ömür

Bir metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiriyle geçen ömür

ERZURUM HABERLERİ  | 24.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da ömrünün büyük bölümünü ayakkabı tamiri yaparak geçiren 78 yaşındaki Nihat Malacı, kışın aşırı soğuklarda soba dahi koyamadığı iş yerinde mesleğini sürdürüyor - Nihat Malacı: - "Sevdiğim için bu mesleği sürdürüyorum. Bir insan bir mesleği sevmedi mi ondan hayır da gelmez"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'da çocukken başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren 78 yaşındaki Nihat Malacı, kışın aşırı soğuklarda soba dahi koyamadığı bir metrekarelik iş yerinde alın teri döküyor.

Merkez Yakutiye ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'ndeki ayakkabı tamircisi dükkanını 35 yıl önce açan Malacı, mütevazı iş yerinde ekmeğini kazanmaya devam ediyor.

Küçük olması nedeniyle dükkanına soba dahi koyamayan Malacı, kışları da aşırı soğuk havaya rağmen işini ilk günkü aşkla yapıyor.

Malacı, 5 yıl önce eşini kaybettikten sonra 5 çocuğunun en küçüğüyle hayatını sürdürüyor.

71 yıllık ayakkabı tamircisi Nihat Malacı, AA muhabirine, çocukken çırak olarak başladığı işi severek yapmaya devam ettiğini söyledi.

Çıraklığa başladığı dönemde sanatkarlığın ön planda olduğunu ifade eden Malacı, mesleği, merhum babasının "Eti senin kemiği benim." diyerek teslim ettiği ayakkabı ustasından öğrendiğini belirtti.

Malacı, çocukluk dönemlerinde ortaokulu ve liseyi bitirenin kamuda idareci olduğunu dile getirerek, "Okumayanlar da birer meslek sahibi oldu. Biz de meslek sahibi olduk. Çalışa çalışa bu durumlara geldik. Tabii o zamanlar her adamı sanatkar yapmazlardı. Eskiyle kıyaslıyorum, şimdi gençler hazırcı, üretmek yok." dedi.

Hizmetli olarak görev yaptığı Atatürk Üniversitesinden de 25 yıl 6 ay çalıştıktan sonra emekli olduğunu dile getiren Malacı, "Meslekten hiç kopmadım. O zamanlar da işten arda kalan zamanlarımda bu mesleği yapardım. Dükkanım hiç kapanmadı. Şimdiki gençlere bakıyorum azıcık bir zora gelse kavgalar, boşanmalar başlıyor. Şükür ve kanaat da yok." ifadelerini kullandı.

- "Helalinden kazanacaksın, dürüst olacaksın"

Malacı, sabah erkenden işe gelip hazırlığını yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İş yerinde öyle sohbet falan da yapmam. Esnaf yerinde bunlar olmaz. Ustalarımız bize öyle öğretti. Sevdiğim için bu mesleği sürdürüyorum. Bir insan bir mesleği sevmedi mi ondan hayır da gelmez. Yani zorla bir şey olmuyor. Helalinden kazanacaksın, dürüst olacaksın. Bu yaşımıza rağmen çalışıp çocuklarımızı, torunlarımızı kimseye muhtaç etmeden hayatımızı sürdürüyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Erzincan’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
Erzincan’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Başkan Tok: "Şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimiz için çalışacağız"
Başkan Tok: "Şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimiz için çalışacağız"
Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçti
Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçti

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:12
İkindi
15:36
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Güven Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden kan bağışı kampanyası
Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden kan bağışı kampanyası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
TBB Erzurum verilerini paylaştı
TBB Erzurum verilerini paylaştı
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.