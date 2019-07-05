Bir milyoner, onunla festivale gidip çadır kuracak birini kiralayacak!

Müzik festivallerine katılmayı seviyorsanız, ancak pahalı giriş biletlerini karşılayamıyorsanız, sizin için mükemmel çözüm bu olabilir. Bir milyoner, özgün bir yaz deneyimine sahip olmak için 'festival arkadaşı' arayışında.
Bir milyoner, bu yaz, festival deneyimini yaşamasına yardımcı olacak, yine de her zamanki lükslerinin tadını çıkarmasına yardım edebilecek birinin peşinde.
İsimsiz adam, kamp malzemeleri satın almak, paketlemek ve çadır kurmak gibi temel konular konusunda kendisine yardımcı olacak bir 'festival arkadaşı' kiralamak istiyor.
Ayrıca, 2019’un Avrupa’nın en sıcak müzik etkinliklerine katılımını sağlamanın yanı sıra, hizmetleri için katılacağı festival başına £ 5.000 kazanacak.
Daha önce hiç bir festivalde bulunmadığını ve eksik olduğunu hisseden adam, benzersiz iş için doğru adayı bulmak için lüks pazar Hush Hush ile temasa geçti.
Bu eğlenceli göreve başvurabilmek için birkaç gereksinim var. En az 18 yaşında olmanız, festivallerde daha önce iyi bir deneyime sahip olmanız ve geçerli bir pasaport bulundurmanız gerekir.
İşin çoğu oldukça basit gibi görünse de, listede ikiniz için de sahne erişimini güvence altına almak gibi, başarması biraz daha zor olabilecek birkaç görev var.
Yarışma için istekli ve başvuruda bulunmak isteyenler bunu Hush Hush web sitesi üzerinden yapabilirler.
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