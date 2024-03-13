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Bir şahsın evine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

İHA İHA
13.03.2024 10:15
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Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahsın evine gece saatlerinde silahla ateş eden şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şahsın evine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Olay, Atburgazı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir şahsın evine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yapılan yapılan çalışmalar sonucunda olayın N.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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