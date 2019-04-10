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Bir saniye bile başından ayrılmadı! Ayağa kalkması için çok uğraştı ama...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 10.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Isparta'da aracın çarpması sonucu ölen kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin hali, görenleri hüzünlendirdi.

Bir saniye bile başından ayrılmadı! Ayağa kalkması için çok uğraştı ama...

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, bir aracın çarptığı tahmin edilen kedi can verdi. Yol ortasında hareketsiz kalan kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin hareketleri dikkati çekti. Yerde yatanın başından ayrılmayan, ses çıkararak ona dokunan ve koklayarak kaldırmaya çalışan kedinin çabaları görenleri hüzünlendirdi.

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Kedinin durumuna üzülen bir kişi, yardım etmek ve ölü kediyi yoldan kaldırmak için elini uzattı ancak diğer kedi zarar vereceğini düşünerek dokunmasına izin vermedi. Aynı vatandaşın daha sonra refüje çıkardığı kedi ölüsünü bırakmayan kedi, uyandırmaya çalışmayı sürdürdü.

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Kedinin bu çabaları, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi kaza

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