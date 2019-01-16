Bir şehir buz tuttu! Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı

Van'ın önemli turizm değerlerinden Muradiye Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelale, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Şelale ve balık bendinin donmuş görüntüsüne hayran kaldıklarını belirten Bakır, "Van gerçekten doğası çok müthiş bir kent. İzmir'den, bin 750 kilometreden buraya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Van, gezilmesi görülmesi gereken bir yer" dedi.