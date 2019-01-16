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Bir şehir buz tuttu! Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı

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SEYAHAT  | 16.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesinde inci kefali göçünün izlendiği balık bendi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Van'ın önemli turizm değerlerinden Muradiye Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelale, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Van buz tuttu

Bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, Bendimahi Çayı'ndaki balık bendinin büyük bölümü buzla kaplandı.
Yazın göç döneminde inci kefallerinin suyun tersine göçünü izlemek isteyenlerin akınına uğrayan balık bendi, kışın da buz tutan görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.
Gezi amaçlı İzmir'den Van'a gelen Hakan Bakır, Çaldıran Kayak Merkezi'nde kayak yaptıktan sonra Muradiye Şelalesi ve balık bendini gezdiklerini söyledi.
Şelale ve balık bendinin donmuş görüntüsüne hayran kaldıklarını belirten Bakır, "Van gerçekten doğası çok müthiş bir kent. İzmir'den, bin 750 kilometreden buraya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Van, gezilmesi görülmesi gereken bir yer" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Muradiye Şelalesi Van

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