"Bir telefonla anlaşır" denildi! Emre Belözoğlu'nun Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı

Ara transfer döneminde yerli takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü Inter'in yıldızına çevirdi. Hakan Çalhanoğlu için gündeme gelen Emre Belözoğlu detayı ise transfer iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU GİRİŞİMİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Sercan Hamzaoğlu da sarı-lacivertlilerin devre arasında en az bir yerli futbolcuyu transfer etmek istediğini ve bu oyuncunun orta saha bölgesinden olabileceğini aktardı.

"EMRE BELÖZOĞLU BİR TELEFONLA ANLAŞIR"

Transfer iddialarında dikkat çeken ayrıntı ise Emre Belözoğlu ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki ilişki oldu. Emre Belözoğlu'nun milli yıldızla bir telefon görüşmesi yaparak anlaşma sağlayabilecek güce sahip olduğu öne sürüldü.

INTER İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Hakan Çalhanoğlu, 9 Kasım'da Inter'deki geleceği ve yeni sözleşme ihtimali hakkında yaptığı açıklamada sakin olduğunu belirterek, "İşimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Inter ile milli futbolcu arasındaki sözleşme görüşmelerinde ise henüz uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Yıldız oyuncunun statüsüne uygun bir maaş istediği, İtalyan ekibinin ise yaşı ve son dönemde yaşadığı fiziksel sorunları gerekçe göstererek garanti ücretini aşağı çekmeyi planladığı öne sürülüyor.

Tarafların anlaşmaya varabilmesi için ücret konusunda orta noktada buluşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.