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"Bir telefonla anlaşır" denildi! Emre Belözoğlu'nun Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Orta saha bölgesine yerli bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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"Bir telefonla anlaşır" denildi! Emre Belözoğlu'nun Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı
Burak Kavuncu

Ara transfer döneminde yerli takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü Inter'in yıldızına çevirdi. Hakan Çalhanoğlu için gündeme gelen Emre Belözoğlu detayı ise transfer iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU GİRİŞİMİ

"Bir telefonla anlaşır" denildi! Emre Belözoğlu nun Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Sercan Hamzaoğlu da sarı-lacivertlilerin devre arasında en az bir yerli futbolcuyu transfer etmek istediğini ve bu oyuncunun orta saha bölgesinden olabileceğini aktardı.

"EMRE BELÖZOĞLU BİR TELEFONLA ANLAŞIR"

"Bir telefonla anlaşır" denildi! Emre Belözoğlu nun Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı 2

Transfer iddialarında dikkat çeken ayrıntı ise Emre Belözoğlu ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki ilişki oldu. Emre Belözoğlu'nun milli yıldızla bir telefon görüşmesi yaparak anlaşma sağlayabilecek güce sahip olduğu öne sürüldü.

INTER İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

"Bir telefonla anlaşır" denildi! Emre Belözoğlu nun Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı 3

Hakan Çalhanoğlu, 9 Kasım'da Inter'deki geleceği ve yeni sözleşme ihtimali hakkında yaptığı açıklamada sakin olduğunu belirterek, "İşimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Inter ile milli futbolcu arasındaki sözleşme görüşmelerinde ise henüz uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Yıldız oyuncunun statüsüne uygun bir maaş istediği, İtalyan ekibinin ise yaşı ve son dönemde yaşadığı fiziksel sorunları gerekçe göstererek garanti ücretini aşağı çekmeyi planladığı öne sürülüyor.

Tarafların anlaşmaya varabilmesi için ücret konusunda orta noktada buluşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe inter
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