Madalyaları satışa çıkarılmıştı! Gökhan Töre'den dikkat çeken paylaşım

Eski milli futbolcu Gökhan Töre, Beşiktaş formasıyla kazandığı kupalarla ilgili dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. İnternet üzerinden satışa sunulan madalyalarla ilgili ortaya atılan iki farklı iddia merak uyandırdı.

ŞAMPİYONLUK MADALYALARINA 1.100 EURO FİYAT BİÇİLDİ

Gökhan Töre'ye ait olduğu iddia edilen 2020-2021 sezonunun şampiyonluk madalyaları, bir internet alışveriş sitesinde 1.100 euro bedelle ilana konuldu. Söz konusu satış ilanının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte madalyaların fiyatının 1.200 euronun üzerine çıktığı belirtildi.

SATIŞIN NEDENİYLE İLGİLİ İKİ FARKLI İDDİA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Madalyaların satışa çıkarılması farklı iddiaları da beraberinde getirdi. Gökhan Töre'nin maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürülürken, bir diğer iddiaya göre ise madalyalar eski milli futbolcunun hediye ettiği kişi ya da kişiler tarafından satışa sunuldu.

TÖRE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sonsuza kadar benimle 🤍🦅🖤 https://t.co/QDOIzsHAOM — Gökhan Töre 🇹🇷 (@Gokhan_Tore7) November 11, 2026

Töre cephesinden konuya ilişkin "Sonsuza kadar benimle" paylaşımı geldi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ AYRI DÖNEMDE FORMA GİYDİ

Kariyerinin önemli bölümünü Beşiktaş'ta geçiren Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayı 2013-2019 ve 2020-2022 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde giydi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde Süper Lig şampiyonlukları yaşayarak kulübün başarılarında pay sahibi oldu.