Bir türlü çaresini bulamayanlar için ter kokusuna kesin çözüm

8 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1/4 bardak mısır nişastası
1/4 bardak karbonat
Bir miktar lavanta yağı
Küçük cam kavanoz
Karbonat ve mısır nişastasını karıştırın. Üstüne hindistan cevizi yağını ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
Hindistan cevizinin oda sıcaklığında olmasına, katı kalmamasına dikkat edin.
İstediğiniz homojen karışımı elde ettikten sonra yağınızı da ekleyebilirsiniz.
Hazırlanan karışımı küçük bir cam kavonoza aktarın. Oda sıcaklığında saklayın.
Duştan sonra bir miktar alıp koltukaltına sürebilirsiniz.
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