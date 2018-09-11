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Bir türlü çaresini bulamayanlar için ter kokusuna kesin çözüm

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Ter kokusunu önlemek için kullandığınız deodorantlar çözüm olmuyorsa bir de bizim tarifimizi deneyin. Üstelik kimyasal içermeyen ev yapımı ter önleyici cildi tahriş etmez, organik bir bileşendir. Haydi mutfağa giriyoruz! Kolları sıvayın bakalım :)

Bir türlü çaresini bulamayanlar için ter kokusuna kesin çözüm

Malzemeler:

yağ

8 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1/4 bardak mısır nişastası
1/4 bardak karbonat
Bir miktar lavanta yağı
Küçük cam kavanoz

Nasıl hazırlanır?

yağ2

Karbonat ve mısır nişastasını karıştırın. Üstüne hindistan cevizi yağını ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Hindistan cevizinin oda sıcaklığında olmasına, katı kalmamasına dikkat edin.

İstediğiniz homojen karışımı elde ettikten sonra yağınızı da ekleyebilirsiniz.

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Hazırlanan karışımı küçük bir cam kavonoza aktarın. Oda sıcaklığında saklayın.

Duştan sonra bir miktar alıp koltukaltına sürebilirsiniz.


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