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Bir türlü kilo veremeyenleri iğne ipliğe çeviren yöntem

yaprakyilmaz.beslenme yaprakyilmaz.beslenme 17.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Bir türlü kilo veremeyenleri iğne ipliğe çeviren yöntem

Kilo vermek için büyük heves ve istekle diyete başlanır, hedef kilolar belirlenir. Bireyin günlük aldığı kalorinin, harcanılan kaloriden az olması istenir ve bu kural baz alınarak diyet süreci başlamış olur. Başlangıçta ideal olarak vücut ağırlığı kayıpları meydana gelir fakat bir süre sonra birey, diyet listesine ne kadar uyum sağlasa da kilo kaybedemez. Diyetisyen Yaprak Yılmaz duraklama döneminde kilo verdiren yöntemi açıkladı.

Elinizdeki diyet listesine uyum sağladığınız halde bir türlü kilo veremiyorsanız, kilo kaybınız durduysa metabolizmanızı bu yöntemleri uygulayarak tekrar canlandırabilirsiniz. Plato dönemi adı verilen duraklama evresini ortadan kaldırmak için 8 adımı uygulayın.

ÖĞÜN SAATLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Yaklaşık 3 aydır diyet yapıyorsunuz ve bu sürede öğün saatleriniz hep aynı ise, saatlerde farklılık yaparak metabolizmanızı şaşırtabilirsiniz. Önemli olan vücudu normal rutininden kurtarmak.

EGZERSİZİ ARTIRABİLİRSİNİZ

Plato dönemine kadar tempolu yürüyüşler yaptınız fakat şimdi harcadığınız kaloriyi daha çok artırmanız ve vücudunuzu daha çok zorlamanız gerekir. Bu yüzden ağırlık çalışmaya ya da kardiyoya yapmaya başlayabilirsiniz.

LİSTENİZE YENİ BESİN GRUPLARI EKLEYİN

Sürekli aynı besinleri tüketmek bir süre sonra alışkanlık haline gelir ve vücut bu besinlere karşı tepki vermeyebilir. Bu yüzden plato döneminde farklı besinlere yer vermek gerekir.

ANA ÖĞÜNLERDE PROTEİN TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Beyaz et tüketimini artırmak bu süreçte daha etkili olabilir. Beyaz etin yanı sıra su tüketimini de artırmalısınız. Kilo kaybı programından ziyade bir süre kilo kontrolü programı uygulayarak vücuda diyet sürecini unutturmak etkili bir yöntemdir. Bir süre sonra tekrar kilo kaybı programına geçildiği zaman sanki diyete ilk başladığınız seans gibi sıfırdan başlamış olursunuz.

ARA ÖĞÜNLERDE KURU YEMİŞ TÜKETİN

Metabolizma hızlandıran besinlere diyet listelerinizde yer verin. Zencefil, yeşil çay, beyaz çay, kırmızı biber, tarçın, ananas, yoğurt, zerdeçal, karabiber, pulbiber, yulaf ezmesi , kahve, keten tohumu metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olacak besinlerdir.

Plato dönemi diyet sürecinde sıklıkla karşılan bir dönemdir. Fakat hedefe ulaşmak için iradeli bir şekilde pes etmeden devam etmek gerekir. Vücudunuz size karşı direniyor olabilir ama sizden daha inatçı olamaz. Bu direnci kırabilirsiniz. Kendinize olan inancınızı yitirmeyin.

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