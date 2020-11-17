Bir türlü kilo veremeyenleri iğne ipliğe çeviren yöntem

Elinizdeki diyet listesine uyum sağladığınız halde bir türlü kilo veremiyorsanız, kilo kaybınız durduysa metabolizmanızı bu yöntemleri uygulayarak tekrar canlandırabilirsiniz. Plato dönemi adı verilen duraklama evresini ortadan kaldırmak için 8 adımı uygulayın.
Yaklaşık 3 aydır diyet yapıyorsunuz ve bu sürede öğün saatleriniz hep aynı ise, saatlerde farklılık yaparak metabolizmanızı şaşırtabilirsiniz. Önemli olan vücudu normal rutininden kurtarmak.
Plato dönemine kadar tempolu yürüyüşler yaptınız fakat şimdi harcadığınız kaloriyi daha çok artırmanız ve vücudunuzu daha çok zorlamanız gerekir. Bu yüzden ağırlık çalışmaya ya da kardiyoya yapmaya başlayabilirsiniz.
Sürekli aynı besinleri tüketmek bir süre sonra alışkanlık haline gelir ve vücut bu besinlere karşı tepki vermeyebilir. Bu yüzden plato döneminde farklı besinlere yer vermek gerekir.
Beyaz et tüketimini artırmak bu süreçte daha etkili olabilir. Beyaz etin yanı sıra su tüketimini de artırmalısınız. Kilo kaybı programından ziyade bir süre kilo kontrolü programı uygulayarak vücuda diyet sürecini unutturmak etkili bir yöntemdir. Bir süre sonra tekrar kilo kaybı programına geçildiği zaman sanki diyete ilk başladığınız seans gibi sıfırdan başlamış olursunuz.
Metabolizma hızlandıran besinlere diyet listelerinizde yer verin. Zencefil, yeşil çay, beyaz çay, kırmızı biber, tarçın, ananas, yoğurt, zerdeçal, karabiber, pulbiber, yulaf ezmesi , kahve, keten tohumu metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olacak besinlerdir.
Plato dönemi diyet sürecinde sıklıkla karşılan bir dönemdir. Fakat hedefe ulaşmak için iradeli bir şekilde pes etmeden devam etmek gerekir. Vücudunuz size karşı direniyor olabilir ama sizden daha inatçı olamaz. Bu direnci kırabilirsiniz. Kendinize olan inancınızı yitirmeyin.
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