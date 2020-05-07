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Bir tutam yetenek, bir fincan yaratacılık: Bu yemeklere hiçbir çocuk hayır diyemez!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Hemen hemen her anne ve babanın yaşadığı zorluktur çocuğuna yemek yedirmek... Çocuklar genelde yemeğin tadına bakmadan reddetmeyi tercih ederler. Şimdi paylaşacağımız bu yemek fotoğraflarına sadece çocuklarınız değil sizler de büyüleneceksiniz. İddia ediyoruz, siz böyle yemekler hazırladıkça miniklerin o masadan kaçma şansı yok! :)

Bir tutam yetenek, bir fincan yaratacılık: Bu yemeklere hiçbir çocuk hayır diyemez!

Çocuklarınıza yemek yedirmekte zorlanıyorsanız bunun için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Hemen pes etmek yerine Etoni Mama Instagram sayfasındaki şahane yemeklere bir göz atın. Bu yemeklere hayır diyecek çocuk bulmak gerçekten zor olsa gerek...

YEMEK DEĞİL BİRER SANAT ESERİ

Yemek yeme konusunda son derece seçici olan çocuklar için karşı konulamaz yemekler hazırlayan Japon anne, ortaya yemek değil de bir şaheser çıkartıyor. 3 kızı için çeşitli karakterlerle mutfak malzemelerini buluşturan anne genelde yumurtayı temel malzeme olarak kullanıyor. Elbette bunları yapmak için yetenek, sabır ve yaratıcılık gerekiyor. Şimdi sizler için de ilham olmasını istediğimiz hem leziz hem de iştah açan görüntüleri paylaşacağız, buyursunlar...

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???????????? ・ ・ ダッフィーおにぎり 朝ごはん ・ ・ お醤油と味の素と塩で味付けした、炊きたてごはんを丸めて もふもふおかかにドボン お鼻やお目めはキューピーさんの#サラダクラブ #10種ミックス お口は糸切り唐辛子 ・ ・ おかかチーズのおにぎりです ・ ・ お野菜を頑張って食べると かわいいDuffy&friendsが 出てくるよ✨ ・ ・ このかわいい プレートとカトラリーポット(キャンディが入ってました)は 玲ちゃんママさんから頂きました @rei_nyanz ???? いつもありがとうございます♥️ ・ ・ 穏やかな 週末を✨ ・ ・ ????。 ・ ・ #フーディーテーブル#おうちごはんlover #マカロニメイト#ママリクッキング#あさごはん#ダッフィー#ダッフィーおにぎり#おにぎり#おかかおにぎり #Disney#Disneyfood #foodart#igersjp#wp_deli_japan#instafood#foodstagrm#duffy#duffyandfriends#kyaraben

えとにママ (@etn.co_mam)'in paylaştığı bir gönderi ()

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???????????? ・ ・ 「さぁ、あなたは今日、何体のコアラを目撃するのか????」 ・ ・ #無印様は何も知らない が 無印様のコアラパンでサンドする企画にお声掛け頂きまして、 #コアラックムッシュ ……ﾌﾞｰ???? #ムッシュコアラ ……ﾌﾞﾌﾞｰ???????? ………。 ・ ・ コアラパンでクロックムッシュを作りました???? ちなみに、クロックムッシュに目玉焼きがのったのはクロックマダム(豆知????) ・ ・ パンをスライスしてフレンチトーストに????‍???? チェダーチーズとベーコンをサンドして、 ベシャメルソースにドボンして焼きましたよ???? 16体のコアラちゃん達が 頭サックリおしりしっとり???? ????????????????ﾁｮｯﾁｮｯ???? ・ #数え方は体なのね ・ ・ 映子さん!! こんなんなりました????️。 #コアラジャック どーなるんでしょ～???? ・ ・ produced by @estyle1010 @rosso___ @maichiku3 ・ ・ ????。 ・ ・ #おうちごはんlover#コアラパン#コアラサンド#ママリクッキング#マカロニメイト#wp_deli_japan#snapdish#IgersJP#ig_japan#gloobyfood#foodart#croquemonsieur

えとにママ (@etn.co_mam)'in paylaştığı bir gönderi ()


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