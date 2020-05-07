Bir tutam yetenek, bir fincan yaratacılık: Bu yemeklere hiçbir çocuk hayır diyemez!

Çocuklarınıza yemek yedirmekte zorlanıyorsanız bunun için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Hemen pes etmek yerine Etoni Mama Instagram sayfasındaki şahane yemeklere bir göz atın. Bu yemeklere hayır diyecek çocuk bulmak gerçekten zor olsa gerek...

YEMEK DEĞİL BİRER SANAT ESERİ

Yemek yeme konusunda son derece seçici olan çocuklar için karşı konulamaz yemekler hazırlayan Japon anne, ortaya yemek değil de bir şaheser çıkartıyor. 3 kızı için çeşitli karakterlerle mutfak malzemelerini buluşturan anne genelde yumurtayı temel malzeme olarak kullanıyor. Elbette bunları yapmak için yetenek, sabır ve yaratıcılık gerekiyor. Şimdi sizler için de ilham olmasını istediğimiz hem leziz hem de iştah açan görüntüleri paylaşacağız, buyursunlar...

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