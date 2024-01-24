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Bir yılda 1 milyonun üzerinde çağrıya çözüm üretti

İHA İHA
24.01.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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Hizmet bölgesindeki müşterilerine kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle faaliyet gösteren TREDAŞ, 2023 yılında müşterilerinden 1 milyonun üzerinde çağrı aldı.

Bir yılda 1 milyonun üzerinde çağrıya çözüm üretti

Çağrı merkezi ulaşılabilirlik oranı yüzde 99,91’i, müşteri memnuniyeti oranı yüzde 96’ları aşan TREDAŞ’ta, gelen çağrıların yüzde 3’üne Trakya ağzıyla konuşanlarla rahatça iletişime geçilebilen yapay zekâ destekli dijital asistan uygulaması "TREDAŞ Enerjik" yanıt verdi.
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 1,2 milyondan fazla aboneye hizmet veren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), 2023 yılında müşterilerinden 1 milyonun üzerinde çağrı aldı. Çağrı Merkezi ulaşılabilirlik oranı yüzde 99,91 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşan şirketin müşteri memnuniyet oranı ise yüzde 96’ları aştı.
Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Bir yandan tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken diğer yandan çağrı merkezimiz aracılığı ile talep ve sorunlarına hızla yanıt üretmeye gayret ediyoruz. Çağrı merkezindeki ekiplerimiz başarılı performansı göstererek 2023 yılında 1 milyondan fazla çağrıya sesli yanıt vererek çözüm üretti. Çağrı merkezimizin ulaşılabilirlik seviyesi de yüzde 99,91’lere kadar çıktı. Bu oranları ben müşterilerimize verdiğimiz değerin en güzel yansımaları” diye konuştu.

TREDAŞ Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın, kurumlarının çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 3’üne “sektörde bir ilk” olarak 2020 yılında devreye alınan; müşteri hizmetleri yönetiminde yazılı ve sözlü olarak insan konuşmasını taklit eden Trakya ağzıyla konuşanlarla da rahatça iletişime geçilebilen yapay zekâ destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ Enerjik”in yanıt verdiğini iletti.

Geçtiğimiz günlerde 6. CX Awards Turkey - Müşteri Deneyimi Ödülleri" töreninde dijital asistan TREDAŞ Enerjik - ChatGPT entegrasyonunu gerçekleştirerek “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Sektörde İlkler” ödülüne layık görülen TREDAŞ Enerjik, müşterilerin taleplerini saniyeler içinde iletirken sesli komutları da algılayarak, elektrik dağıtım faaliyetlerinde her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor.

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