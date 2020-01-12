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  4. Bir yılda 86 bin 798 kişi kütüphanelerden kitap aldı

Bir yılda 86 bin 798 kişi kütüphanelerden kitap aldı

BURSA HABERLERİ  | 12.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, kentteki yüzlerce kişinin kitapla buluşmasına aracılık ediyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, kentteki yüzlerce kişinin kitapla buluşmasına aracılık ediyor. Okurlar, Nilüfer’deki 5 kütüphaneden 2019 yılı boyunca 86 bin 798 kitabı ödünç aldı. Nilüfer Kütüphaneleri’ne bir yılda 5 bin 671 kişi de yeni üye oldu.
Nilüfer’in yaşayan mekanları arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, okurlara yeni dünyalar açmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi, bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi’nde düzenlediği etkinlik ve atölyelerle, ürettiği projelerle, yeni okurların yetişmesine aracılık ederken, okuma alışkanlıklarını sürekli kılmak için de çok farklı, geniş katılımlı etkinlikler düzenliyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, 2019 yılını da dolu dolu geçirdi. Yıl boyunca 5 kütüphaneden toplam yararlanma sayısı 676 bin 67 olurken, 86 bin 798 kitap da okunmak üzere ödünç alındı. 2019 yılında, 5 bin 671 kişi daha Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne üye oldu, böylece toplam üye sayısı 45 bin 458’e ulaştı.
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde 2019 yılı boyunca düzenlenen etkinliklerde her yaştan okuru buluşturdu. Okurların yazarlarla, şair ve çevirmenlerle buluştuğu; çocukların kütüphanelerin yaşam dolu dünyasıyla tanışma fırsatı bulduğu bu etkinliklere yıl boyunca büyük ilgi gösterildi. Kütüphanelerde 80 atölye oturumu düzenlendi ve bu oturumlara bin 517 kişi katıldı. 210 etkinlik oturumu yapıldı, bu etkinliklerde de 9 bin 332 kişi yer aldı. Ayrıca 518 okul ziyareti gerçekleşti bu ziyaretlerde 10 bin 531 öğrenciye kütüphaneler hakkında bilgi verildi.

Kitap varlığı 110 bini aştı
Kitap varlığı 110 bini aşan Nilüfer Belediyesi kütüphanelerinde üyelik, ödünç kitap alışverişi, uluslararası veri tabanı ve internet erişimi gibi hizmetler ücretsiz. Ayrıca uluslararası veri tabanı EBSCO üyeliği, kullanıcıların 1,5 milyondan fazla ulusal ve uluslararası akademik/akademik dışı elektronik kaynağa, 50 binden fazla elektronik kitaba erişimini sağlıyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, zengin koleksiyonuyla üretmeye devam ederken, her yaştan okuru yaşayan mekânlarında buluşmaya çağırıyor.

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