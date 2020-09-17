Bir yılda hazırlanıyor! Önce kurutup sonra yeniden ıslatıyorlar

Gastronomi dünyasının en seçkin etkinliklerinden 'Gourmand Cookbook Award'a peynir ve süt kategorisinde 12 finalist arasından birinci seçilerek alanında dünyanın en iyisi unvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabında da yer alan Sındırgı Eğridere Mahallesi Yünlü Tulum Peyniri Art Of Taste’te 'Dünya Miras Listesi'nde kayıt altına alındı.

Yağcıbedir Yörük köylerinin en ünlülerinden bir olan Eğridere'de rastlanan "Yünlü Tulum Peyniri" zor şartlarda yapılsa da uzun ömürlü olması, geleneğin yüz yıllardır devam ettiğini işaret ediyor. Gün geçtikçe yapım aşamasının zor olması nedeniyle unutulmaya yüz tutan peynir yeniden pazarlardaki yerini almaya başladı.

PEYNİR HAZIRLIĞI BİR YIL ÖNCEDEN BAŞLIYOR

Eğridere Mahalle Muhtarı Ramazan Kocagül üretim aşamasının zor olduğunu ancak diğer tulum peynirlerinden ayrılan birçok özelliğinin olduğunu belirterek, “Bu kültürün yeniden canlanması ve gün yüzüne çıkarılmasından dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür ediyorum. Peyniri deriyi, yünlü tulum peynirinin derisini koyun ya da kuzu derisi olarak mezbahaneden alıp getiriyoruz. Burada kendimiz tuzlayıp, tuzladıktan sonra bir ay katlayıp tuzda pişmesi bekleniyor. Tuzda piştikten sonra tekrar açılıyor kurutuluyor. Hazırladıktan sonra tuzda bastırıp bir hafta tuzda duruyor. Ondan sonra kurutup bir yıl önceye hazırlıyoruz. Adam akıllı kurutuyoruz. Kuruttuktan ikinci defa tekrar suya sokup ıslıyoruz. Ondan sonra yününü tarayıp tıraş yapıyoruz. Tıraştan sonra bu koyunun kuyruk tarafını dikip büzüyoruz. Hava almayacak şekilde. İçinden kollarını bağlayıp deriyi ters çevirip içini dolduruyoruz. Peynirini inekten yapıyoruz. Kır ineği hiç damda yok bayırda yayılıp öyle geliyorlar. Bayırda yayılan ineklerimizden sağıp kendi sütümüzle peynir yapıyoruz. Lezzetli bir peynir oluyor, uzun sürede dayanıyor. Yapılış tekniğinin farklı olması ve lezzeti peynirimizi diğer tulum peynirlerinden ayıran özellik. Tulum peynirlerinde deri kısmı içeride kalırken biz de tam tersine yünlü kısmı içeride kalıyor" şeklinde konuştu.