"Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin galası yapıldı

Başkent Ankara Meclisince hazırlanan "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Kulübü destekleriyle yürütülen, "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin galası Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan burada yaptığı konuşmada, proje için Ankara'nın geçmişine tanıklık eden 20 kişiyle görüştüklerini, Ankaralı olmanın ayrıcalıklarını özümsemiş kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde böyle bir çalışmanın ortaya çıktığını ifade etti.

Başkentte yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu, kentte yaşayan siyasetçilerin, bürokratların Ankara'yı sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Ankara'yı tanımıyoruz. Tanımadığınız zaman da sevmezsiniz. Ankara'nın tarihini bilmiyorsunuz, bilmezseniz sevemezsiniz. Buna benzer projeleri devam ettirerek biz Ankara'da yaşayan insanlarda başkent bilincini oluşturacağız. Ankara'yı sahiplendirmek zorundayız. İnşallah sahiplendireceğiz." dedi.