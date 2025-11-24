Bir zamanlar Avrupa'da boy gösteriyordu! Adana Demirspor tesislerine haciz geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntılar artık kulübün işleyişini durma noktasına getirdi. Yönetimin aylardır ödeme yapamaması, kulüp çalışanlarını yasal yollara başvurmaya zorladı.

PERSONEL ALACAKLARI İÇİN İCRA YOLUNA GİTTİ

Yaklaşık bir yıldır maaş alamayan personelin başlattığı süreç kapsamında icra memurları, polis eşliğinde tesislere geldi. Yapılan incelemeler sonrası kulübe ait çeşitli eşyalarda haciz işlemlerine başlandığı öğrenildi. Tesislerdeki sessizlik ve belirsizlik, krizin boyutunu gözler önüne serdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YOK

Yönetim tarafından krizle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, kulüp çevresinde geleceğe yönelik ciddi endişeler hakim.

EKSİ 23 PUANLA SON SIRADA

Üst üste alınan cezalar nedeniyle Adana Demirspor, ligde eksi 23 puana gerileyerek son sırada yer alıyor. Kulübün hem ekonomik hem idari anlamda nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.