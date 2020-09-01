Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu, başrollerinde; Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı, kadrosuna Nazan Kesal ile Furkan Palalı'yı dahil eden dizi sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Bir Zamanlar Çukurova son olarak 9 Nisan'da 93. bölümüyle ekrana gelmişti.

'Bir Zamanlar Çukurova' heyecan dolu yeni bölümleriyle yakında yeniden ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.