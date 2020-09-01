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Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan ve başrollerin Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonuna Furkan Palalı da katıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon 94. bölüm fragmanı.

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu, başrollerinde; Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı, kadrosuna Nazan Kesal ile Furkan Palalı'yı dahil eden dizi sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Bir Zamanlar Çukurova son olarak 9 Nisan'da 93. bölümüyle ekrana gelmişti.

'Bir Zamanlar Çukurova' heyecan dolu yeni bölümleriyle yakında yeniden ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?

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