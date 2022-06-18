MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 'Bir Zamanlar Çukurova' finaliyle kendi rekorunu kırdı!

'Bir Zamanlar Çukurova' finaliyle kendi rekorunu kırdı!

18.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranında dört sezondur zirvede devam ettiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ekran yolculuğuna iddialı bir finalle nokta koydu. Yayınlandığı günler reytinglerin zirvesinde yer alan dizi, son bölümüyle kendi rekorunu kırdı.

'Bir Zamanlar Çukurova' finaliyle kendi rekorunu kırdı!

Başrollerinde, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Altan Gördüm, Hülya Darcan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova final bölümü ile seyircilerine veda etti.

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonuyla atv'de rekorlar kıran 'Bir Zamanlar Çukurova', duygusal finali ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.

65TR

KENDİ REKORUNU KIRDI

Dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran dizi, Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde ise, Tüm Kişilerde %6,35 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı alarak birinci oldu. Aldığı bu izlenme payıyla, 2022 yılında yayınlanan bölümler içinde kendi rekorunu kırdı.

650x344-atv-yonetiminden-bir-zamanlar-cukurova-setine-veda-ziyareti-1655300669150

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEMDE

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen bu unutulmaz öykünün finali, #ÇukurovaVeda etiketiyle de sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicileri sosyal medyayı duygusal veda mesajları ile doldurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Star TV'nin iddialı dizisi final yapıyorStar TV'nin iddialı dizisi final yapıyor
Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Türkiye günlerce Şebnem Şirin cinayetini konuşmuştu! Savcının sözleri uzun süre ayakta alkışlandı

Türkiye günlerce Şebnem Şirin cinayetini konuşmuştu! Savcının sözleri uzun süre ayakta alkışlandı

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama!

3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama!

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

İlginizi Çekebilir

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.