'Bir Zamanlar Çukurova' finaliyle kendi rekorunu kırdı!

Başrollerinde, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Altan Gördüm, Hülya Darcan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova final bölümü ile seyircilerine veda etti.

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonuyla atv'de rekorlar kıran 'Bir Zamanlar Çukurova', duygusal finali ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran dizi, Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde ise, Tüm Kişilerde %6,35 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı alarak birinci oldu. Aldığı bu izlenme payıyla, 2022 yılında yayınlanan bölümler içinde kendi rekorunu kırdı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEMDE

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen bu unutulmaz öykünün finali, #ÇukurovaVeda etiketiyle de sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicileri sosyal medyayı duygusal veda mesajları ile doldurdu.



