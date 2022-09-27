Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten rolünü canlandıran Selin Genç, dekolteli pozuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Genç, dekolteli pozuyla olay oldu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Bir Zamanla Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Selin Genç, pozlarıyla ilgi çekti.

Paltosunun önünü açan Genç, göğüs dekolteli poz verdi.

O poza, "Su gibisin maşallah", "Güzel bir model" yorumları geldi.

28 yaşındaki Genç, Bir Zamanlar Çukurova ve Sana Söz dizilerinde oynadı.

Işık Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarıda Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





