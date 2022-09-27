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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

27.09.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda 141. bölüm ile sona eren fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten rolüyle tanınan Selin Genç, 120. bölümde trafik kazası ardından hayatını kaybederek diziden ayrılmıştı. Genç, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ilgi çekmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten rolünü canlandıran Selin Genç, dekolteli pozuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Genç, dekolteli pozuyla olay oldu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Bir Zamanla Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Selin Genç, pozlarıyla ilgi çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Paltosunun önünü açan Genç, göğüs dekolteli poz verdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

O poza, "Su gibisin maşallah", "Güzel bir model" yorumları geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

28 yaşındaki Genç, Bir Zamanlar Çukurova ve Sana Söz dizilerinde oynadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Işık Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarıda Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Selin Genç sosyal medya dekolte yaşında
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