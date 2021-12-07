Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı diziden ayrılıyor! İlk bölümden beri dizideydi

Başrollerini Hilal Çelik ile İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz sezona kadrosundan ayrılan oyuncularıyla damga vurmuştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Uğur Güneş, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hande Soral ve son olarak Kerem Alışık’ın ayrılmasından sonra dizide neler olacağı merakla bekleniyordu.

SELİN GENÇ VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı habere göre; yıldızı Bir Zamanlar Çukurova ile parlayan Selin Genç projeye veda etmeye hazırlanıyor. Diziyle birlikte büyük bir üne kavuşan Genç'in ocak ayı itibarıyla Adana'ya veda edeceği öğrenildi.





