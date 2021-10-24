Bir zamanlara damga vurmuştu! Bakın Popstar yarışmasının Serkül'ü şimdi ne yapıyor

Serkül Kan, Popstar yarışmasından kırgın ayrılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Kan, yarışmanın bitiminden iki yıl sonra yaptığı bir açıklamada, jüri üyelerine kırgın olduğunu çok üstüne geldiklerini belirtti. Sonrasında ise bir daha basında yer almadı. İşte detaylar...

POPSTAR YARIŞMASININ SERKÜL'Ü ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Serkül Kan'ın, Youtube isimli dijital platformda 2013 yılına ait söylediği şarkıların bazı videoları yer alırken yenileri bulunamadı. Ancak Serkül Kan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderilere bakıldığında şarkıcılığı bırakmadığı anlaşılıyor. Kan, engelli bireyler için yapılan belirli organizasyonlar için sahne almanın yanı sıra belediye organizasyonlarında da şarkı söylemeye devam ediyor.

