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Bir zamanlara damga vurmuştu! Bakın Popstar yarışmasının Serkül'ü şimdi ne yapıyor

24.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesiyle, duruşuyla Popstar yarışması seyircisinin kalbine taht kuran Serkül’ün yaşamı merak konusu oldu. Serkül Kan'dan uzun yıllardır haber alınmadı. Şarkıcının Popstar’dan sonra başka mesleklere yönelip yönelmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Bir zamanlara damga vurmuştu! Bakın Popstar yarışmasının Serkül'ü şimdi ne yapıyor

Serkül Kan, Popstar yarışmasından kırgın ayrılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Kan, yarışmanın bitiminden iki yıl sonra yaptığı bir açıklamada, jüri üyelerine kırgın olduğunu çok üstüne geldiklerini belirtti. Sonrasında ise bir daha basında yer almadı. İşte detaylar...

Bir zamanlara damga vurmuştu! Bakın Popstar yarışmasının Serkül'ü şimdi ne yapıyor

POPSTAR YARIŞMASININ SERKÜL'Ü ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Serkül Kan'ın, Youtube isimli dijital platformda 2013 yılına ait söylediği şarkıların bazı videoları yer alırken yenileri bulunamadı. Ancak Serkül Kan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderilere bakıldığında şarkıcılığı bırakmadığı anlaşılıyor. Kan, engelli bireyler için yapılan belirli organizasyonlar için sahne almanın yanı sıra belediye organizasyonlarında da şarkı söylemeye devam ediyor.

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