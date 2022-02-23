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Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

23.02.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla dikkat çeken Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı. İşte son hali...

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

Özellikle kötü kalpli çocuk karakterlerini canlandıran ve bu karakterlerle seyircilerin aklına kazınan Elif Ceren Balıkçı büyüdü! Zaman içinde farklı projelerle ekran önüne gelen Elif Eren Balıkçı'nın son hali görenleri şaşırttı. Instagram'da 254 bin takipçisi olan Balıkçı'nın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

2008'de Kayıp Prenses dizisiyle oyunculuk hayatına giriş yapan Elif Ceren Balıkçı bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusu olarak akıllara kazınmıştı.

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

2010 yılına gelindiğinde Bez Bebek dizisinde rol alan Elif Ceren Balıkçı ayrıca Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Merhamet'te Narin rolünü oynadı.

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

Daha sonrasında çeşitli projelerle kamera önüne geçen Balıkçı yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Balıkçı'nın pozlarına beğeni yağmuru yağdı. Balıkçı şimdilerde makyajı ve tarzıyla sosyal medyada dikkat çekiyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

1999 Avusturya doğumlu Elif Ceren Balıkçı 23 yaşındadır. Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Balıkçı en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı


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