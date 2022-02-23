Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın estetikli halini görenler tanıyamadı

Özellikle kötü kalpli çocuk karakterlerini canlandıran ve bu karakterlerle seyircilerin aklına kazınan Elif Ceren Balıkçı büyüdü! Zaman içinde farklı projelerle ekran önüne gelen Elif Eren Balıkçı'nın son hali görenleri şaşırttı. Instagram'da 254 bin takipçisi olan Balıkçı'nın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

2008'de Kayıp Prenses dizisiyle oyunculuk hayatına giriş yapan Elif Ceren Balıkçı bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusu olarak akıllara kazınmıştı.

2010 yılına gelindiğinde Bez Bebek dizisinde rol alan Elif Ceren Balıkçı ayrıca Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Merhamet'te Narin rolünü oynadı.

Daha sonrasında çeşitli projelerle kamera önüne geçen Balıkçı yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Balıkçı'nın pozlarına beğeni yağmuru yağdı. Balıkçı şimdilerde makyajı ve tarzıyla sosyal medyada dikkat çekiyor.

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

1999 Avusturya doğumlu Elif Ceren Balıkçı 23 yaşındadır. Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Balıkçı en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.



