Birbirinden lezzetli 3 ayrı Karadeniz usulü kaygana tarifi! Tadına doyum olmuyor...

Çıvırta, çırıhta, kaygana, omlet, krep ve şekerli haliyle de pankek... Sivas ve Erzurum gibi farklı yörelerde de yapılmakla birlikte yazımızda Karadeniz yöresinde uygulanan tarife yer veriyoruz. Sade, otlu ve hamsili, sütlü ya da yoğurtlu, kabartma tozlu ya da karbonatlı… Çok farklı malzemelerle farklı şekilde yapılan kaygana tariflerini yazımızda bulabilirsiniz.
SADE KAYGANA TARİFİ
3 adet yumurtayı çırpın. İçerisine 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edin.
Ardından içerisine 1 çay kaşığı karbonat, 1 su bardağı un ve tuz ilave edip iyice çırpın.
Tavayı ocağa alıp tereyağı ile yağlayın.
Tavanın büyüklüğüne göre bir kepçe ya da daha fazla hazırladığınız karışımdan tavaya dökün.
Bir tarafı iyice piştikten sonra ters çevirip diğer tarafın da pişmesini sağlayın.
Aynı işlemleri tüm karışım bitene kadar tekrar edin.
Dilerseniz üst üste koyup üçgen şeklinde keserek, dilerseniz arasına istediğiniz malzemeyi koyarak dürüm yapıp servis edebilirsiniz.
Bu tarifte karbonat yerine kabartma tozu kullanabilirsiniz. Ayrıca sütü hamurdan çıkarıp yerine 1 çay bardağı yoğurt kullanabilirsiniz.
OTLU KAYGANA
Otlu kaygana tarifinde tüm adımlar üstteki tarifle aynı olmakla birlikte ilave olarak maydanoz, dereotu ve taze soğan ekleyebilirsiniz.
Kıvamını istediğiniz şekilde ayarlayıp süt ya da yoğurt kullanabilirsiniz. Su ile de hazırlanmakla birlikte süt ya da yoğurt kullanmak hem lezzet hem de doku farklılığı oluşmasına ve daha lezzetli bir sonuç almanızı sağlar.
HAMSİLİ KAYGANA
Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsi, kaygana yemeğinde de kendine yer bulabiliyor. Kılçıkları ayıklanmış hamsiyle birlikte hamsiye çok yakışan ve “hamsikoli” ya da “hamsili ekmek” olarak adlandırılan yemeğe pazı ve/veya karalahana ilave edebilirsiniz.
Bunun için sade kaygana tarifindeki adımlara ek olarak 200-300 gram hamsiyi kılçıklarından ayırıp doğrayarak hazırladığınız karışıma ilave edin.
Bir taraftan da pazı ve karalahanaları iyice yıkayıp iri iri doğrayın.
Tümünü iyice karıştırıp geniş bir tavada tek seferde pişirebileceğiniz gibi küçük bir tavada az az da pişirebilirsiniz.
Karalahana ya da pazı koymayı tercih etmezseniz taze soğan, maydanoz ve taze nane de kullanarak da karışımı hazırlayabilirsiniz.
Buğday unu kullanmak yerine 2 çorba kaşığı kadar mısır unu ilave edebilirsiniz. Mısır unu ve hamsi kullandığınız zaman dilerseniz sütü hamurdan çıkarıp kıvam ayarlamak için göz kararı su ilave edebilirsiniz.
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