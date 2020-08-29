YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Birbirinden lezzetli 3 ayrı Karadeniz usulü kaygana tarifi! Tadına doyum olmuyor...

Birbirinden lezzetli 3 ayrı Karadeniz usulü kaygana tarifi! Tadına doyum olmuyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karadeniz'in meşhur lezzeti kayganayı kahvaltı ya da çay saatlerinde ikram edebilirsiniz. Avrupalı “krep”in kuzeni olan kaygana Karadeniz yöresi içinde farklı isim ve tariflerle anılabiliyor. Tek bir doğru tarif ve doğru malzeme olmadığı gibi bir şehre de atfetmek doğru olmayacağı için alternatif tarif ve isimlerle kayganayı sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Birbirinden lezzetli 3 ayrı Karadeniz usulü kaygana tarifi! Tadına doyum olmuyor...

Çıvırta, çırıhta, kaygana, omlet, krep ve şekerli haliyle de pankek... Sivas ve Erzurum gibi farklı yörelerde de yapılmakla birlikte yazımızda Karadeniz yöresinde uygulanan tarife yer veriyoruz. Sade, otlu ve hamsili, sütlü ya da yoğurtlu, kabartma tozlu ya da karbonatlı… Çok farklı malzemelerle farklı şekilde yapılan kaygana tariflerini yazımızda bulabilirsiniz.

SADE KAYGANA TARİFİ

  • 3 adet yumurtayı çırpın. İçerisine 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Ardından içerisine 1 çay kaşığı karbonat, 1 su bardağı un ve tuz ilave edip iyice çırpın.

  • Tavayı ocağa alıp tereyağı ile yağlayın.

  • Tavanın büyüklüğüne göre bir kepçe ya da daha fazla hazırladığınız karışımdan tavaya dökün.

  • Bir tarafı iyice piştikten sonra ters çevirip diğer tarafın da pişmesini sağlayın.

  • Aynı işlemleri tüm karışım bitene kadar tekrar edin.

  • Dilerseniz üst üste koyup üçgen şeklinde keserek, dilerseniz arasına istediğiniz malzemeyi koyarak dürüm yapıp servis edebilirsiniz.

  • Bu tarifte karbonat yerine kabartma tozu kullanabilirsiniz. Ayrıca sütü hamurdan çıkarıp yerine 1 çay bardağı yoğurt kullanabilirsiniz.

  • Afiyet olsun.

    • OTLU KAYGANA

    • Otlu kaygana tarifinde tüm adımlar üstteki tarifle aynı olmakla birlikte ilave olarak maydanoz, dereotu ve taze soğan ekleyebilirsiniz.

    • Kıvamını istediğiniz şekilde ayarlayıp süt ya da yoğurt kullanabilirsiniz. Su ile de hazırlanmakla birlikte süt ya da yoğurt kullanmak hem lezzet hem de doku farklılığı oluşmasına ve daha lezzetli bir sonuç almanızı sağlar.

    • Afiyet olsun.

    HAMSİLİ KAYGANA

    Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsi, kaygana yemeğinde de kendine yer bulabiliyor. Kılçıkları ayıklanmış hamsiyle birlikte hamsiye çok yakışan ve “hamsikoli” ya da “hamsili ekmek” olarak adlandırılan yemeğe pazı ve/veya karalahana ilave edebilirsiniz.

    • Bunun için sade kaygana tarifindeki adımlara ek olarak 200-300 gram hamsiyi kılçıklarından ayırıp doğrayarak hazırladığınız karışıma ilave edin.

    • Bir taraftan da pazı ve karalahanaları iyice yıkayıp iri iri doğrayın.

    • Tümünü iyice karıştırıp geniş bir tavada tek seferde pişirebileceğiniz gibi küçük bir tavada az az da pişirebilirsiniz.

    • Karalahana ya da pazı koymayı tercih etmezseniz taze soğan, maydanoz ve taze nane de kullanarak da karışımı hazırlayabilirsiniz.

    • Buğday unu kullanmak yerine 2 çorba kaşığı kadar mısır unu ilave edebilirsiniz. Mısır unu ve hamsi kullandığınız zaman dilerseniz sütü hamurdan çıkarıp kıvam ayarlamak için göz kararı su ilave edebilirsiniz.

    • Afiyet olsun.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
    Sıcaklarda içinizdeki ateşi dindirecek aşırı kolay soğuk çay yapımıSıcaklarda içinizdeki ateşi dindirecek aşırı kolay soğuk çay yapımı
    Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif! Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
    Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
    Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
    Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
    Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    Engel kalktı! Bomba paylaşım
    Engel kalktı! Bomba paylaşım
    Sokak tarzı! 'Göğüslerini bantladı'
    Sokak tarzı! 'Göğüslerini bantladı'
    Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
    Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
    İlginizi Çekebilir
    Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
    Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
    Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
    Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
    Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
    Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
    Çikolata Soslu Armutlu Kek
    Çikolata Soslu Armutlu Kek
    Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
    Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Kahvaltı için birbirinden lezzetli 4 farklı yumurtalı tarif...
    Kahvaltı için birbirinden lezzetli 4 farklı yumurtalı tarif...
    Birbirinden pratik ve lezzetli 4 farklı şerbet tarifi! Bir daha gazlı içecek almayacaksınız...
    Birbirinden pratik ve lezzetli 4 farklı şerbet tarifi! Bir daha gazlı içecek almayacaksınız...
    Böreğinden kavurmasına, sofralara lezzet katan birbirinden pratik karalahanalı tarifler...
    Böreğinden kavurmasına, sofralara lezzet katan birbirinden pratik karalahanalı tarifler...
    Herkesi kendine hayran bırakan Fransız usulü galette tarifi!
    *Herkesi kendine hayran bırakan Fransız usulü galette tarifi!
    Sıcaklarda içinizdeki ateşi dindirecek aşırı kolay soğuk çay yapımı
    Sıcaklarda içinizdeki ateşi dindirecek aşırı kolay soğuk çay yapımı
    Sadece bir haftada hazır! İşin ustasından kütür kütür turşu yapımı
    Sadece bir haftada hazır! İşin ustasından kütür kütür turşu yapımı
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.