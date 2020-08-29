Birbirinden lezzetli 3 ayrı Karadeniz usulü kaygana tarifi! Tadına doyum olmuyor...

Çıvırta, çırıhta, kaygana, omlet, krep ve şekerli haliyle de pankek... Sivas ve Erzurum gibi farklı yörelerde de yapılmakla birlikte yazımızda Karadeniz yöresinde uygulanan tarife yer veriyoruz. Sade, otlu ve hamsili, sütlü ya da yoğurtlu, kabartma tozlu ya da karbonatlı… Çok farklı malzemelerle farklı şekilde yapılan kaygana tariflerini yazımızda bulabilirsiniz.

SADE KAYGANA TARİFİ