Bircan Bali'den bomba iddia! 'Masterchef Türkiye ara veriyor'

Bircan Bali'nin iddiaları olay oldu. Bircan Bali, Masterchef Türkiye ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Masterchef Türkiye'den ayrılan Duygu Söylemezsem Olmaz ekibinin hedefindeydi. Aldatıldığını söyledikten sonra apar topar evlenen Masterchef Duygu'nun bu harekete programda eleştiri konusu oldu.

Bali açıklamasında TV8'den dışarıya bilgi sızdırıldığını iddia etti. Bali açıklamasında "Tv8 sahibi diyor ki bunu yapan içeriden biridir o nedenle Masterchef'in çekimlerine bir ay ara veriyorum" iddiasında bulundu.

Bircan Bali bu tarz olaylardan sonra Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığını belirterek MasterChef Türkiye'ye ara vereceğini iddia etti.



