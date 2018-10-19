Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fotoğrafların sızdığı gün Doğan'ın yaptığı imalı paylaşım ise Bircan Bali'ye mesaj olarak algılandı. Doğan paylaşımında "Ey ekranların Namus TÜCCARLARI!!! Vallahi incittiğiniz yerden incinecek, kırdığınız yerden kırılacaksınız. Vallahi! Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" yazdı.

Bircan Bali'nin samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Acaba görüntüleri Nihat Doğan mı sızdırdı?" soruları soruldu.

Nihat Doğan, beraber program yaptıkları Bircan Bali ile yakın arkadaştı. Ancak Doğan'ın taciz ile suçlandığı ve aklandığı bir önceki olayda Bircan Bali destek vermemişti.

BİRCAN BALİ'DEN OLAY SÖZLER

Konu hakkında bugün canlı yayında açıklama yapan Bali, görüntüleri sızdıranlara öfke kustu.

Açıklama yaparken duygusal anlar yaşayan sunucu, konu hakkında şunları söyledi: Mayıs ayında 5 yıllık evliliğim bitirdim, bekarım. Benimle ilgili haber çıkarılan kişi ilk yemeği temmuz ayında yedim. iki bekar insanın ilişki yaşamasından haber çıkar mı? Çıkmaz. Haber yapmak için ya Bircan'a evli diyelim ya da diğerine evli diyelim. Ben kınadığım hiçbir şeyi yapmam. Hayatım boyunca bana iftira atanları Allah'a havale ettim ama bu seferle hukuki yollara başvuracağım.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Yollarımızı ayırdık, başaramadık. Şenol'dan sonra bu ilişkimde dostça bitti. Eski eşim Şenol benimle konuşarak sonuna kadar senin arkandayım, benimle evliyken böyle bir şey yapmadığını biliyorum dedi. Allah razı olsun. Ben de ona nişanlısıyla mutluluklar dilerim.

"İKİ BEKAR İNSANIN ÖPÜCÜĞÜNÜ SİNDİREMEDİNİZ"

Pedofiliyi sindirdiniz, cinsel istismarı sindirsiniz, tecavüzü, tacizi, evli kadınların başka adamların elini tutmasını, vatan hainini sindirdiniz. İki bekar insanın öpücüğünü sindiremediniz. Allah'tan korkmayan herkesi Allah'a havale ediyorum. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Pazartesi belge ve şahitleriyle açıklanacak. Ben yanlış bir şey yapmadım. Allah'ın izniyle evlilik yapıp çocuk sahibi olacağım. Bunun kim yaptıysa hepsinin IP adresiyle beraber. Benim özel mesajlarım sayfasında bulunduran herkese tazminat davası açacağım."



