MAGAZİN

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 09:48 | Son Güncelleme

Söylemezsem Olmaz programının sert dilli yorumcusu Bircan Bali'nin sevgilisiyle samimi görüntüleri ortaya çıktı! Görüntülerin ardından Nihat Doğan'dan olay bir paylaşım geldi

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sert dilli yorumcusu Bircan Bali'nin, sevgilisiyle birlikte samimi görüntüleri ortaya çıktı.

4

Samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bircan Bali'nin Mr. Jade lakaplı Özkan Şen ile görüntüleri sosyal medyaya düştü. Sevgilisinin evli olduğu iddia edilen Bali fotoğrafların yayılmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü...

1

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Bircan Bali, "İki bekar arasındaki yaptığınız tüm yorumların hesabını vereceksiniz" dedi.

NİHAT DOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nihat Doğan, beraber program yaptıkları Bircan Bali ile yakın arkadaştı. Ancak Doğan'ın taciz ile suçlandığı ve aklandığı bir önceki olayda Bircan Bali destek vermemişti.

3

Bircan Bali'nin samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Acaba görüntüleri Nihat Doğan mı sızdırdı?" soruları soruldu.

çzütüt

Fotoğrafların sızdığı gün Doğan'ın yaptığı imalı paylaşım ise Bircan Bali'ye mesaj olarak algılandı. Doğan paylaşımında "Ey ekranların Namus TÜCCARLARI!!! Vallahi incittiğiniz yerden incinecek, kırdığınız yerden kırılacaksınız. Vallahi! Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" yazdı.

BİRCAN BALİ'DEN OLAY SÖZLER

Konu hakkında bugün canlı yayında açıklama yapan Bali, görüntüleri sızdıranlara öfke kustu.

2

Açıklama yaparken duygusal anlar yaşayan sunucu, konu hakkında şunları söyledi: Mayıs ayında 5 yıllık evliliğim bitirdim, bekarım. Benimle ilgili haber çıkarılan kişi ilk yemeği temmuz ayında yedim. iki bekar insanın ilişki yaşamasından haber çıkar mı? Çıkmaz. Haber yapmak için ya Bircan'a evli diyelim ya da diğerine evli diyelim. Ben kınadığım hiçbir şeyi yapmam. Hayatım boyunca bana iftira atanları Allah'a havale ettim ama bu seferle hukuki yollara başvuracağım.

bircan-bali-sevgilisiyle-samimi-fotograflarini-11347565_7069_o

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Yollarımızı ayırdık, başaramadık. Şenol'dan sonra bu ilişkimde dostça bitti. Eski eşim Şenol benimle konuşarak sonuna kadar senin arkandayım, benimle evliyken böyle bir şey yapmadığını biliyorum dedi. Allah razı olsun. Ben de ona nişanlısıyla mutluluklar dilerim.

"İKİ BEKAR İNSANIN ÖPÜCÜĞÜNÜ SİNDİREMEDİNİZ"

Pedofiliyi sindirdiniz, cinsel istismarı sindirsiniz, tecavüzü, tacizi, evli kadınların başka adamların elini tutmasını, vatan hainini sindirdiniz. İki bekar insanın öpücüğünü sindiremediniz. Allah'tan korkmayan herkesi Allah'a havale ediyorum. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Pazartesi belge ve şahitleriyle açıklanacak. Ben yanlış bir şey yapmadım. Allah'ın izniyle evlilik yapıp çocuk sahibi olacağım. Bunun kim yaptıysa hepsinin IP adresiyle beraber. Benim özel mesajlarım sayfasında bulunduran herkese tazminat davası açacağım."


PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Nusret Gökçe doğduğu evi paylaştı!Nusret Gökçe doğduğu evi paylaştı!
İrem Derici: 'Yaklaşmayın, botoks yaptırdım'İrem Derici: 'Yaklaşmayın, botoks yaptırdım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söylemezsem olmaz bircan bali Bircan Bali sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark

"Adet dönemini tespit eden makine bulunana kadar izin vermeyeceğiz"

"Adet dönemini tespit eden makine bulunana kadar izin vermeyeceğiz"

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

'Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...'

'Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

'Sıla ile Ahmet'e maşallah'

'Sıla ile Ahmet'e maşallah'

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

Işıl Reçber'in gözlüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Işıl Reçber'in gözlüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Justin Bieber: Evet Hailey Baldwin ile evlendik

Justin Bieber: Evet Hailey Baldwin ile evlendik

Deniz Çakır aşka geldi: Bravo sevgilim

Deniz Çakır aşka geldi: Bravo sevgilim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.