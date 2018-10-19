MAGAZİN

Bircan Bali'yle fotoğrafları çıkan Özkan Şen bakın kimmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Ünlü sunucu Bircan Bali'nin öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan eski sevgilisi Özkan Şen, şarkıcı İsmail YK'nın düet yaptığı kuzeni çıktı.

Bircan Bali'yle fotoğrafları çıkan Özkan Şen bakın kimmiş!

Mayıs ayında eski manken Şenol İpek'ten anlaşmalı olarak boşanan sunucu Bircan Bali, prodüktör ve şarkıcı Özkan Şen'le aşk yaşamaya başladı.

Sunucu Bircan Bali'nin prodüktör Özkan Şen ile samimi görüntüleri ortaya çıktı. Öpüşme fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında açıklama yapan Bali, ilişkilerini tanışma evresinde sonlandırdığını söyledi.

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Çıkan fotoğrafların ardından merak edilen Özkan Şen, ünlü şarkıcı İsmail YK'nın beraber düet yaptığı kuzeni çıktı.

Avrupa'da yaşayan iş insanı Mr. Jade,kuzeni İsmail YK ile düet yaptığı "Welcome to Turkey" şarkısıyla adından sıkça söz ettirmeye başlamıştı.

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