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  4. Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor? Babil konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor? Babil konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.01.2020 22:00 | Son Güncelleme

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, ilk bölümü 17 Ocak Cuma akşamı Star TV’de yayınlanacak olan Babil dizisinde, İlay karakterini başarılı oyuncu Birce Akalay canlandırıyor.

Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor? Babil konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisi için geri sayım başladı. 17 Ocak Cuma akşamı 1. bölümüyle Star TV'de yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı Babil dizisi sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

BİRCE AKALAY YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Çekici, sofistike ve mesafeli bir kadın olan İlay karakterini canlandıran Birce Akalay, hikayedeki tüm karakterler gibi İlay’ın da para ile büyük bir sınavı olmuş. Ailesi ile alakalı yaşadığı travmalardan sebep para ile ilişkisi İrfan ile yaşadığı ayrılıktan sonra aşka inancı, kariyerinde yaşadığı suistimal yüzünden insanlara güvenini kaybetmiş. Katmanlı acıları var herkes gibi ve büyük bir “keşke” si. Tüm bunların üzerine yaşayacağı karşılaşma ona hayatında yapmam dediği şeyleri yaptıracak. Adeta ikiye bölünecek duyguları ve düşünceleri, kendiyle ve doğrularıyla yeniden çelişecek. İlay oynaması çok keyifli ve her ne yapacaksa benim de merakla beklediğim bir karakter. Dilerim seyirci de keyif alır.

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Kalbi ve aklı arasında kalmış bir kadın olan İlay’ın önüne hayat, yeniden ikisinden birini seçmesini gerektiren bir soru koymuştur. İlay, ya eski aşkı ve çocuğunu kurtarma mücadelesi veren İrfan’a yardım etmeyi seçip kalbini dinleyecek ya da Süleyman’ın karanlık imparatorluğunun kraliçesi olacaktır.

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BABİL DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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