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Birce Akalay'dan beklenmedik itiraf! "Aşk sorularına geriliyorum"

16.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün objektiflere yansıyan Birce Akalay, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla alakalı sorulara, "Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Bu tarz sorular geldiğinde geriliyorum. Hayatımda birisi olduğu zaman saklamıyorum" yanıtını verdi.

Birce Akalay'dan beklenmedik itiraf! "Aşk sorularına geriliyorum"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün 'Art & Tech for Good Summit 2022' için düzenlenen galaya katıldı. Gecede yer alan Akalay, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu, "Benim son dakikada katıldığım bir organizasyon oldu. Çok sevdiğim dostlarımın da burada olduğunu öğrenince katılım sağladım. Keyifli, güzel bir akşam." dedi.

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"TARİH BELLİ AMA BEN SÖYLEMEYEYİM"

Dijital platforma yaptığı projelerin yakın zamanda yayınlanacağını söyleyen Birce Akalay, "Tam tarih belli ama ben söylemeyeyim. Haziran ayında yayında olacaklar." açıklamasını yaptı.
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"AŞK SORULARINA GERİLİYORUM"

Akalay, gazetecilerin aşk hayatıyla alakalı sorular sormasının üzerine, "Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Bir kere konuştum. Bu tarz sorular geldiğinde geriliyorum. Hayatımda birisi olduğu zaman saklamıyorum." dedi.


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Birce Akalay
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