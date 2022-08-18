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  4. Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol itirafı! "Hiç etik bulmuyorum"

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol itirafı! "Hiç etik bulmuyorum"

18.08.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birce Akalay’ın ‘Siyah Beyaz Aşk’ ve ‘Kuş Uçuşu’ dizilerindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Açıklama yapan Akalay “İbrahim benim canım dostum. Eski eşi Mihre arkadaşım. Bir kadın ile bir erkek, arkadaş olamazlar mı? Hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumuz yok. Birlikte tatil yapıyoruz. Ailecek görüşüyoruz. Etik olmaz” dedi.

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol itirafı! "Hiç etik bulmuyorum"

Birce Akalay, sık sık tatile gittiği ve fotoğraflarını paylaştığı yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakıştırılması ile alakalı konuştu. Oyuncu, İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Çelikkol hakkında da "Arkadaşım" açıklamasını yaparak, 'Etik değil' yorumunda bulundu.

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"MİHRE BENİM ARKADAŞIM"

‘Siyah Beyaz Aşk’ ve ‘Kuş Uçuş’ dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakıştırılması ile alakalı olarak, “İbrahim benim çok canım dostum arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. İnsanlar hani bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki... Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra” dedi.

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"HİÇ ETİK BULMUYORUM"

"İyi arkadaşlıklar ilerde aşka dönüşür" sözü ile ilgili ne dersiniz? sorusuna Akalay, "Tabii ki böyle şeyler olur hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumuz yok yani. Hani biraz artık insanların da bunu malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum. Ve hiç etik bulmuyorum açıkçası, birlikte tatil yapıyoruz. Ailece görüşüyoruz. Yani özellikle bir takım söylemlere şahit oldum da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet böyle hayranlar var falan yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada hani onları çok safihane buluyorum. Ama bazı insanlar bunu gerçekten kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor biraz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay İbrahim Çelikkol
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