Birce Akalay gündeme dair paylaşımıyla olay oldu

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Akalay Türkiye gündemine dair yaptığı paylaşımla bazı takipçilerinden beğeni toplarken bazılarından ise tepki gördü.

Birce Akalay fotoğrafına şu yorumu yaptı:

“Tarih 22/03/2021

Bugün,

Gittikçe daha da fakirleşen ülkemi

Perişan olan geleceğimizi,

Artık imkansız gibi görünen hayallerimizi,

Yolun sonuna gelmiş ekonomimizi,

Can çekişen demokrasimizi,

Hakları gasp edilen hemcinslerimi,

Akılla izah edilemeyen politikaları,

Hiçbir vicdana sığmaz mahkumiyetleri,

Gözünü karartmış bilinçli ve yoz cehaleti,

Ve tüm bunlara rağmen, inadına karanlığın sonundaki aydınlığa bir kıvılcım olabilmeyi düşünüyorum.”

