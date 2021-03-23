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Birce Akalay gündeme dair paylaşımıyla olay oldu

23.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Birce Akalay'ın gündeme dair yaptığı paylaşım dikkat çekti. Akalay sosyal medyada gündem olurken takipçilerini ikiye böldü.

Birce Akalay gündeme dair paylaşımıyla olay oldu

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Akalay Türkiye gündemine dair yaptığı paylaşımla bazı takipçilerinden beğeni toplarken bazılarından ise tepki gördü.

Birce Akalay fotoğrafına şu yorumu yaptı:

Ekran Alıntısı

“Tarih 22/03/2021
Bugün,
Gittikçe daha da fakirleşen ülkemi
Perişan olan geleceğimizi,
Artık imkansız gibi görünen hayallerimizi,
Yolun sonuna gelmiş ekonomimizi,
Can çekişen demokrasimizi,
Hakları gasp edilen hemcinslerimi,
Akılla izah edilemeyen politikaları,
Hiçbir vicdana sığmaz mahkumiyetleri,
Gözünü karartmış bilinçli ve yoz cehaleti,
Ve tüm bunlara rağmen, inadına karanlığın sonundaki aydınlığa bir kıvılcım olabilmeyi düşünüyorum.”

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Birce Akalay İstanbul Sözleşmesi
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