Birce Akalay, Kuş Uçuşu dizisinin setinden paylaştı

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisi Siyah Beyaz Aşk dizisinden sonra Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizisinde birlikte kamera karşısına geçti.

Kuşu Uçuşu dizisinin çekimleri bir süre önce başladı. Bu kez Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, dizide eski sevgili olan ve aynı televizyon kanalında çalışan iki kişiyi oynuyorlar.

Dizide ayrıca Miray Daner, İrem Sak ve Defne Kayalar da rol alıyor. Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı Kuş Uçuşu dizisinin yönetmeni ise Deniz Yorulmazer.

BİRCE AKALAY, SETTEN PAYLAŞTI

Ay Yapım imzalı dizide X ve Z kuşağı arasındaki çatışmalar anlatılıyor. Birce Akalay, dizinin setinden geçtiğimiz günlerde aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Setteki karavanında sahne sırasının gelmesini bekleyen oyuncu, İngilizce olarak “Büyükannemin elleri” notunu düştüğü aşağıdaki pozunu paylaştı…

