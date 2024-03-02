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Birce Akalay, Nejat İşler'in İnanç Konukçu'ya yumruk attığı geceyle ilgili ilk kez konuştu! "İki insan arasında..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 12:30
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Geçtiğimiz günlerde Nejat İşler iddiaya göre bir gece kulübünde arkadaşı Birce Akalay'la eğlendiği sırada yanına eski rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi. İşler, alkolün etkisiyle yanına gelen arkadaşını tanımayınca yumruk attı. Söz konusu geceyle ilgili Birce Akalay'dan açıklama geldi.

Birce Akalay, Nejat İşler'in İnanç Konukçu'ya yumruk attığı geceyle ilgili ilk kez konuştu! "İki insan arasında..."

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicileri büyük beğenisini toplayan Nejat İşler iddiaya göre, Asmalımescit’te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

ROL ARKADAŞINA YUMRUK ATMIŞTI

TV100'ün haberine göre, alkolün etkisiyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı. Olay sadece bununla da bitmemiş iddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarpmıştı.

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Birce Akalay, Nejat İşler ile İnanç Konukçu'nun kavga ettiği geceyle ilgili ilk kez konuştu.

Akalay, "İki insan arasında öyle şeyler olabilir. Ben neden aynı ortamda olduğum için manşette yer aldım bilmiyorum. Konu bazen A iken Z oluyor ya sizde biliyorsunuz bu çok ciddiye alınabilecek bir durum değil" dedi.

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