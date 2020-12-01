Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Üç malzemeyle hazırlanan pilav, dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünse de aslında mutfağın en zorlu yemeklerindendir. Siz de pilav konusunda ustalaşmak istiyorsanız bu 3 kuralı es geçmemelisiniz.

PİRİNÇ PİLAVI YAPMANIN 3 ÖNEMLİ KURALI

Pirinçleri soğuk suyla, nişastası akana kadar yıkamalısınız. Eğer pirinçteki nişastayı tamamen arındırmazsanız pilavınız lapa olacaktır.

Pilavın ölçülerine dikkat edin. Pirinç koyduğunuz bardak ile su ayarını yapmalısınız. Ayarı doğru yapmazsanız pilavınızın tadı olmaz. Bir bardak pirince 2 bardak su eklemelisiniz. Ayarı bu kurala göre uygulayın.

Tencere seçimi, pirinç seçimi kadar önemli. Yapışmaz tabanlı, yayvan tencere kullanmalısınız. Tencerenin kapağının tam kapandığından ve buharın içeride kaldığından emin olun.



