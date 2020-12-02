Birçok kişi yanlış yapıyor! Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken 4 gıda

Mutfakta bu 4 gıdayı yıkıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Yiyecekleri kir ve bakteriden arındırayım derken hiç bilmeden daha farklı hastalıklara neden olabilirsiniz.

KIRMIZI ET

Yıkanmaması gereken gıdaların başında delir. Yıkanan ette lezzet kaybı oluşur. Bunun yanı sıra yıkama esnasında farkında olmadan etrafa bakteri yayabilirsiniz.

MANTAR

Tıpkı kırmızı ette olduğu gibi tat kaybı sorunu meydana gelir. Eğer illa ki yıkamak istiyorsanız, nemli temiz bir bezle mantarları silebilirsiniz.

KÜMES HAYVANLARI VE BALIK

Tavukları yıkayarak bakteri ve kirden kurtulamazsanız. Lavaboda yıkanan çiğ tavuk, bakterilerin etrafa yayılmasına neden olabilir. Tavuktaki patojeni ortadan kaldırmak için iyi bir şekilde pişirmeniz yeterli olacaktır.

MAKARNA

Makarnayı haşladıktan sonra suyun altına tutmayın. Yıkanan makarnada nişasta azalır ve bunun sonucunda hazırladığınız sos, makarna ile bütünleşmez. Lezzetli bir makarna yapmak istiyorsanız yıkama işleminden vazgeçin.



