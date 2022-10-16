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Birçok ülkenin dışişleri bakanından maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

16.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ülkenin dışişleri bakanından maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı

Bartın'da maden ocağında 14 Ekim cuma günü meydana gelen patlama nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından taziye mesajı geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye dileklerini doğrudan iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İsrail Başbakanı Lapid, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavski, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Bulgaristan, Estonya, Etiyopya, Hırvatistan, Irak, İran, İtalya, Karadağ, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Mısır, Moldova, Sırbistan, Slovenya, Somali, Suudi Arabistan, Şili, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 28 Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya üzerinden taziye dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, muhataplarının taziye mesajlarına tek tek cevap vererek destekleri için teşekkür etti.

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