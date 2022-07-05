Bireysel emeklilik başvuruları artık Yapı Kredi Mobil'de

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi müşterileri, şubeye gitmeye gerek kalmadan Yapı Kredi Mobil üzerinden BES başvurularını hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterileri BES başvurularını Yapı Kredi Mobil ile yapabilecek.

BES için ödeme aracı olarak Yapı Kredi kartlarının kullanılması durumunda Yapı Kredi müşterileri hediye puan kampanyasından da faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için sınır tanımadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Müşterilerinin finansal ürünlerine uzaktan erişimini önemsediklerini belirten Ülgen, "Tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sigorta ve emeklilik ürünlerinin geniş ürün yelpazesiyle tüm kanallarımızda yer alması için çalışıyoruz. Bu kapsamda dijital kanallar üzerinden verdiğimiz sigorta ve emeklilik hizmetlerinin çeşitliliğini her geçen gün daha da artırarak müşterilerimizi dijital kanallarımız aracılığıyla sigorta ve emeklilik ürünlerimizle buluşturuyoruz.

Son olarak her geçen gün ilgi ve katılımın arttığı BES başvuru sürecini Yapı Kredi Mobil’e taşıdık. Dijital sigorta stratejimiz kapsamında, sigorta ve emeklilik ürünlerinde en iyi müşteri deneyimine ulaşmayı hedefliyoruz. Dijitale özel avantajlar ve kampanyalarla, bu kanalı sigorta ve emeklilik ürünlerinde müşterilerimiz için cazip hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülgen, bütün sigorta ve emeklilik ürünlerinde olduğu gibi BES’i de müşterilerine Allianz güvencesiyle sunduklarını aktararak, "Müşterilerimiz, BES ile bugünden yapacağı birikimler sayesinde yüzde 30 devlet katkısından da faydalanarak gelecekteki yaşam standartlarını güvence altına alacak nakit birikimini elde etme şansına sahip olabiliyor.

Bununla birlikte çalışma tempoları nedeniyle emeklilik günlerine erteledikleri birçok şeyi yapabilme olanağına kavuşabiliyor. Son yeniliğimiz ile Yapı Kredi Mobil’e taşıdığımız BES başvurusunu diledikleri yerden diledikleri zamanda zahmetsizce gerçekleştirebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

