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Biri 50 bin diğeri 2 milyon kilometrede

26.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan vatandaş, 50 bin kilometredeki aracını 2 milyon kilometredeki araç ile yan yana getirip aradaki farkı gösterdi.

Uzundere İlçesinde yaşayan Oğuzhan Bozdemir, 50 bin kilometredeki aracını 2 milyon kilometredeki araç ile yan yana getirip aradaki farkı göstermek istedi.

3 ay önce aldığı araçla sadece 2 bin kilometre yol giden Bozdemir, aracı aldığında 48 bin kilometredeydi. Daha eski klasik bir araç almak için aracını 220 bin TL’ye satılığa çıkarttı. Aynı marka ve model araçla yan yana getirdiği aracının fabrikadan yeni çıktığı gibi durduğunu, önceki sahibinin aracı çok güzel koruduğunu söyledi.

Bozdemir, aracı ile toprak ve taşlı yollara girmiyor ve gözü gibi bakıyor. Eski araba tutkunu olan Bozdemir, keyfi olarak eski araçları satın alıp gezmek için kullanıyor.

Oğuzhan Bozdemir, "Aracım 1998 model sadece 50 bin kilometrede. Fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor ve kokusu halen üzerinde. Motor, kaporta ve yürüyen aksamında hiçbir problem yok. Keyfi olarak 2 bin kilometre yol yaptım. Ben aracı aldığımda 48 bin kilometredeydi, şu anda 50 bin kilometrede. Çok temiz kullanıyorum. Bu araç 50 bin kilometrede, diğeri ise 2 milyon kilometrede. Farkı görebilirsiniz, iç kısmı bile yeni gibi duruyor" dedi

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