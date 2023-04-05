Biri Liverpool'u kendine getirsin! Şampiyonlar Ligi şansı mucizelere kaldı...

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ligin iki köklü kulübü arasındaki karşılaşmada Chelsea, Liverpool'u ağırladı.
Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bir maçı eksik Liverpool 43 puanla 8'inci, Chelsea ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.
Premier Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı mucizelere kaldı. Önümüzdeki sezon için köklü değişikliğe hazırlanan Liverpool'da taraftarların morali bir hayli bozuk.