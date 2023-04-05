SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Biri Liverpool'u kendine getirsin! Şampiyonlar Ligi şansı mucizelere kaldı...

Biri Liverpool'u kendine getirsin! Şampiyonlar Ligi şansı mucizelere kaldı...

05.04.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçında Chelsea ile Liverpool 0-0 berabere kaldı. Bu yıl aldığı kötü sonuçlarla büyük bir sürprize imza atan Liverpool, 3 maçtır galip gelemiyor.

Biri Liverpool'u kendine getirsin! Şampiyonlar Ligi şansı mucizelere kaldı...

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ligin iki köklü kulübü arasındaki karşılaşmada Chelsea, Liverpool'u ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bir maçı eksik Liverpool 43 puanla 8'inci, Chelsea ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.

3 MAÇTIR GALİBİYET YOK

2023-04-04T204334Z_183449195_UP1EJ441LKLN5_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-LIV-REPORT

Premier Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı mucizelere kaldı. Önümüzdeki sezon için köklü değişikliğe hazırlanan Liverpool'da taraftarların morali bir hayli bozuk.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza...Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza...
Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!
Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool atan premier lig sezon maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

MHK Başkanı Lale Orta'dan devrim gibi karar!

MHK Başkanı Lale Orta'dan devrim gibi karar!

Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti!

Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti!

Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza...

Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.