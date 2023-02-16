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Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı

16.02.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Ay, umre için biriktirdiği parayı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

Ay, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla umre ziyaretini iptal edip, biriktirdiği 29 bin 200 lirayı TDV Merzifon Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan'a makbuz karşılığında teslim etti.

Ay, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "Daha önce 3 kez umre ziyareti yapmıştım. Bir kez daha gitmek için paramı biriktirdim, fakat ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla binlerce canımız gitti, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Ben onları bu durumda görünce dayanamadım ve bu yüzden umre için biriktirdiğim paramı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Pehlivan ise Ay'ı örnek davranışından dolayı tebrik ederek, "Rabbimiz, amcamızın niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle acılar göstermesin inşallah." diye konuştu.

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