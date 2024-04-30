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Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi’nden kaçamadı

İHA İHA
30.04.2024 10:08
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Manisa’dan gelerek Bursa’da birinci katta yaşayanların korkulu rüyası olan hırsız, polisin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı.

Birinci katta yaşayanların kabusu olmuştu... Bursa Polisi’nden kaçamadı

Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, birinci katlarda bulunan evlere boruları kullanarak giren ve hırsızlık yapan kişi için polis alarma geçti.

Hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, aynı yöntemle 3 hırsızlığın yaşandığı bölgede tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 35 adet suç kaydı bulunan Ö.P. (32) olduğu belirlendi.

MANİSA’DAN HIRSIZLIK İÇİN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin çalışmalarının ardından Ö.P.’nin Manisa’dan Bursa’ya hırsızlık için geldiği tespit edildi. Ö.P. hırsızlık amaçlı bölgede dolaştığı sırada Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Ö.P. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ö.P.’nin evlere tırmanarak girme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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