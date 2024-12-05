Birisi Real Madrid'i kabustan uyandırsın! Tarihin en kötü dönemi geliyor! ''Takımdan ikisini de gönderin..."

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao, Real Madrid'i ağırladı. Bilbalo, Real Madrid'i 2-1 devirerek İspanyol devini adeta ateşin içine attı.

ARDA GÜLER SON ANLARDA OYUNA GİRDİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maça yine yedek kulübesinde başladı. 88. dakikada oyuna giren Arda Güler pek bir varlık gösteremedi. Arda'nın oynatılmamasından dolayı Ancelotti'ye öfkeli olan taraftarlar, gelen mağlubiyetten sonra iyiden iyiye çıldırdı.

BARCELONA'NIN 4 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Bu sonucun ardından 33 puanda kalan ve haftayı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kapatan Real Madrid'de kötü gidiş son sürat devam ediyor. Mbappe'nin penaltı atışından faydalanamadığı maç sonrası taraftarlar hem Mbappe'nin hem de Ancelotti'nin takımdan ayrılmasını istiyor.